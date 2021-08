Maksimovic ha un accordo con il Marsiglia, ma anche il Siviglia è su di lui

Nikola Maksimovic avrebbe già un accordo con il Marsiglia, ma anche il Siviglia sarebbe interessato a lui.

Nikola Maksimovic è stato un giocatore del Napoli fino al 30 giugno, quando il contratto con la squadra è scaduto. Sul portale di Gianluca Di Marzio è riportato che il difensore è nel mirino del Marsiglia, anzi avrebbe già un accordo con il club francese. Tuttavia anche un altro club sarebbe interessato al giocatore, cioè il Siviglia.

“Partendo proprio da Maksimovic – si legge sul portale di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky l’ex Napoli avrebbe già racconto un accordo sullo stipendio con il Marsiglia. Prima di tesserarlo, però, il club francese vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita, in maniera tale da liberare un posto in rosa, pronto per essere colmato dal serbo. In attesa di chiudere con l’OM, però, l’entourage di Maksimovic ha registrato l’interesse pure del Siviglia, in cerca di un rinforzo al centro della difesa e per questo interessato all’ex Napoli.”

