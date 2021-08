Castel di Sangro, le squadre che il Napoli dovrebbe sfidare e le presunte date

Il Napoli avrebbe già stilato il programma per il ritiro a Castel di Sangro.

Dopo il primo ritiro estivo a Dimaro, tra qualche giorno il Napoli andrà a Castel di Sangro, dove avverrà il secondo ritiro. Il sindaco del paese è intervenuto a Radio Marte per spiegare il programma della squadra.

“La limitazione dei posti negli stadio sembra assurda: un metro di distanziamento è troppo. Il Teofilo Patini ha può ospitare 7 mila spettatori, ma rischiamo di avere intere file vuote. I tifosi in ritiro saranno tanti, nelle strutture ricevute, abbiamo registrato il tutto esaurito. Un 50% delle persone sarebbe stato presente a prescindere, grazie turistico, ma le prenotazioni di massa sono avvenute per la presenza del Napoli. Le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro dovrebbero essere contro l’Ascoli, tra l’8 e il 9 agosto, l’ultima data è il 14 . Le avversarie che mi avevano detto erano inizialmente Ascoli e Perugia, ma in generale è difficile trovare squadre disponibili, soprattutto per il 14,”

