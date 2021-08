Tottenham, scoppia il caso Kane. L’attaccante non si presenta agli allenamenti

Tottenham, Kane vuole essere ceduto

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, l’attaccante del Tottenham Harry Kane non si sarebbe presentato al campo di allenamento del club londinese. Il nazionale inglese ha manifestato la volontà di andare via, forte di un accordo con la dirigenza degli Spurs che gli avrebbe permesso di essere ceduto. Il presidente del Tottenham Levy non è dello stesso avviso, tanto da essere intenzionato a far rispettare il contratto fino al 2024. Su Kane c’è da tempo il City di Guardiola, che con la partenza di Aguero è alla ricerca di un rinforzo in attacco.

