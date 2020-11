FantAzzurri, risultati e classifica di giornata

FantAzzurri, risultati e classifica

FantAzzurri, lega di fantacalcio organizzata Forzazzurri.net, è giunta alla giornata numero quattro. Nuovo ribaltone nella parte alta della classifica, con il team Alex4Ever che conquista il primo posto in classifica ai danni della FCLIBOA che scivola al 6° posto. Balzo del Team Arcere85 che si assesta in seconda posizione. Sul podio resiste la Tirol InsBrutt che resta sul podio. Stesso discorso per la ErryTeam che resta nelle zone alte di classifica. La lotta al vertice è avvincente, con continui cambi nelle prime posizioni. Nella parte bassa della classifica. Continua la sua risalita la Mino Fc, che si ritrova a ridosso delle prime tre.

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA GIORNATA NUMERO 4

FANTAZZURRI CHAMPIONS

Oltre al campionato, in questo fine settimana è partito anche la nostra coppa FantAzzurri Champions. I partecipanti, si sono dati battaglia per la prima giornata di questa competizione. Nel girone A, vittorie per la Real Eboli, Alex4Ever, Team ameliosmine, Team Arcere85 e la Mino Fc. Nel girone B invece, conquistano la vittoria la ErryTeam, Degradoborrelliano, FCLISBOA e Napolimania. Unico pareggio, quello tra Magica e Un giorno all’improvviso.

RISULTATI E CLASSIFICA

TOP DELLA SETTIMANA

Questa settimana, il premio top della settimana va ad Alessandro Scaramella fantallenatore della Team Arcere 85. Sarà ospite della nostra trasmissione FantAzzurri Show, che andrà in onda Venerdì alle ore 18:30 in diretta sulla pagina Facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pistocchi, Napoli-Milan: “Non c’è il giallo per Bakayoko, Ibra su Koulibaly da espulsione”

Napoli, calciomercato: PSG su Fabian Ruiz, obbiettivo primario di Leonardo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Fedriga, a mezzanotte ordinanza con nuove restrizioni