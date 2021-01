Napoli-Spezia, Italiano: “Prestazione non brillante, ma l’importante sono i tre punti”

Napoli-Spezia, parla Italiano

Dopo la vittoria del suo Spezia contro il Napoli, Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Il calcio è strano, imprevedibile. Nella partita peggiore da parte nostra riusciamo a strappare tre punti contro una squadra di tantissimi livelli superiore. Ci prendiamo questi punti che ci servono come il pane anche per ricreare un po’ di entusiasmo e sorridere un po’ durante la settimana perché l’ultimo periodo stava diventando pesante. L’inferiorità numerica in questa categoria è tremendo. Ci è andata bene, ma con un uomo in meno si fa tanta fatica. Tenere qualche giocatore sopra la linea del pallone ti permette di respirare. L’idea è stata quella e abbiamo trovato il secondo gol. Bravi i ragazzi a non mollare. Riuscire a fare due gol e ribaltare questa partita mi fa rimanere contentissimo, ho visto una bella reazione.”

