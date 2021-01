Napoli-Spezia 1-2, le pagelle di ForzAzzurri

Napoli e Spezia si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona per la 15esima di campionato. Il Napoli spreca e passa lo Spezia.

Le pagelle del Napoli

Ospina 6: mai chiamato a delle vere e proprie parate, pecca leggermente in occasione del gol del vantaggio dei liguri.

Di Lorenzo 6: considerando il numero di partite consecutive giocate dall’ex Empoli, non si può pretendere di più. Suo l’assist per il momentaneo vantaggio.

Manolas 5,5: cliente scomodo oggi per il greco. Nzola riesce quasi sempre ad imporsi col suo fisico e proteggere palla.

Maksimovic 5: prima del match ha dichiarato ai microfoni di DAZN che avrebbe dovuto essere una partita di attenzione, peccato che non è stato così.

Mario Rui 5: la catena di sinistra con Insigne è quella che è stata più cercata nonostante non ci fossero grossi spazi. Così come a Cagliari non arrivano cross degni di nota in area e commette errori anche nella gestione della palla.

Fabian Ruiz 5: con un Bakayoko così al suo fianco trova più possibilità di seguire la manovra d’attacco. Avrebbe raggiunto la sufficienza se non fosse stato per l’enorme ingenuità che ha consentito a Nzola i riportare il match sul pari dal dischetto. Dal ’83 Llorente 6: buono l’apporto nei minuti finali, con Petagna fa perdere punti i riferimento allo Spezia.

Bakayoko 6,5: fa bene da filtro davanti alla difesa e riesce a conferire anche calma e tempi giusti in fase di possesso. Dal ’75 Elmas 5,5: entra subito in partita ma spreca la palla del 2-2 nei minuti finali.

Politano 6: partita di intensità e sacrificio da parte dell’ex Inter. Si propone accentrandosi e creando senso di pericolosità sulla destra. Stringe i denti per il dolore al ginocchio destro fino al 52esimo di gioco. Dal ’52 Petagna 6,5: entra e fa al meglio il suo mestiere, proteggere palla quando serve e buttarla dentro alla migliore favorevole occasione.

Zielinski 5,5: insufficienza punitiva per la mancanza di continuità al calciatore più in forma, insieme a Lozano, dell’offensiva azzurra. Dal ’75 Lobotka: s.v..

Insigne 4,5: tanta quantità per il capitano ma poca incisività. Al primo ed al 36esima ha sui piedi dei gol praticamente fatti da posizioni a lui congeniali ma le spreca condannando il Napoli ad una partita diversa da come la aveva pensata Gattuso, il quale aveva chiesto ai suoi un approccio più concreto.

Lozano 6,5: il messicano è l’anima dell’attacco del Napoli. Fornisce due assist ed al ’37 effettua un recupero “alla Cavani”. Pecca di eccessivo altruismo alla metà del primo tempo cercando il compagno smarcato invece della conclusione.

