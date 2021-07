Napoli, spunta l’idea per il rinnovo di Lorenzo Insigne

Napoli, la strategia per il rinnovo di Lorenzo Insigne

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel club azzurro continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il quotidiano ipotizza che per sbloccare la situazione, si potrebbe trovare un accordo simile a quello di Messi con il Barcellona. Ecco quanto riportato:

“Insigne vuole guadagnare più dei 5 milioni attuali, vuole un aumento, e il Napoli non ha intenzione di concederglielo. De Laurentiis, del resto, è stato chiarissimo sin dal tramonto della qualificazione in Champions: frantumata la base di una cinquantina di milioni di introiti, per il secondo anno consecutivo, bisogna privilegiare le cessioni e soprattutto la riduzione del monte ingaggi. Senza un ritocco dello stipendio, infatti, vorrebbe poter gestire i diritti d’immagine, tabù mai sfatato in questa gestione. O magari potrebbe spalmare la cifra desiderata, o giù di lì, giocando sulla durata.”

