Napoli-Monza, le probabili scelte di Mazzarri

Il quotidiano Repubblica si è soffermato sulla probabile formazione del Napoli per la sfida contro il Monza.

Mancano due giorni alla sfida tra Napoli e Monza ed il tecnico azzurro Walter Mazzarri avrebbe quasi ultimato le scelte circa la formazione titolare.

Di seguito quanto quanto si legge sull’edizione odierna di Repubblica:

“Mazzarri ha infatti delle scelte molto limitate anche a centrocampo, con Elmas già a Lipsia. A prendere il posto di Lobotka dovrebbe essere lo svedese Cajuste, con il giovane Gaetano e Demme possibili alternative. In attacco l’unico superstite del tridente titolare è Kvaratskhelia, con Raspadori e Simeone pronti a prendere il posto di Politano e Osimhen. Da verificare le condizioni di Lindstrom, assente a Roma per la lombalgia e ieri al lavoro da solo per un programma specifico di recupero, in campo. Gli azzurri stanno finendo l’anno dello scudetto con l’acqua alla gola e contro il Monza dovranno essere più forti delle assenze. I 50 mila del Maradona si aspettano infatti dai campioni d’Italia una prova di carattere e soprattutto la vittoria, per finire bene il 2023.”