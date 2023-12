Infortunio Natan, si pensa ad un intervento chirurgico: la situazione

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le ultime sull’infortunio del difensore del Napoli Natan Bernardo De Souza.

Natan Bernardo De Souza è stato il protagonista di un recente infortunio. Ancora non sono chiari i tempi di recupero del difensore azzurro, piuttosto ci sarebbe anche l’ipotesi di un intervento chirurgico.

Di seguito le parole de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli deve fare i conti con gli infortunati. Olivera è ancora indisponibile, si punta a recuperarlo per la final four di Supercoppa Italiana ma non è una missione semplice, si è fermato Natan per una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Se il consulto con gli specialisti nei prossimi giorni confermerà la linea conservativa senza intervento chirurgico, potrebbero bastare sei settimane per il recupero di Natan, altrimenti il periodo lontano dai campi diventerà di due mesi. Un’ipotesi realistica è rivederlo in campo a metà febbraio, l’infortunio di Natan potrebbe anche spingere il Napoli a valutare l’acquisto di un centrale veloce come richiesto da Mazzarri senza cedere Ostigard.”

