Allenamento Napoli: individuale per Lobotka, Lindstrom in gruppo

La SSC Napoli ha reso noto il report della seduta di allenamento della squadra in vista della sfida contro il Monza.

Mancano due giorni alla gara di campionato contro il Monza ed anche questa mattina il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Secondo quanto riportato dalla Società partenopea il centrocampista Stanislav Lobotka ha svolto un lavoro individuale, al contrario Jesper Lindstrom si è allenato con il resto del gruppo.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma venerdì allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di rapidità con l’ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom si è allenato in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo.”

