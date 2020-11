Napoli, calciomercato: PSG su Fabian Ruiz, obbiettivo primario di Leonardo

Pare che un’altra big europea sia interessata al centrocampista

Fabian Ruiz ha l’interesse di diverse big europee. Lo spagnolo è da tempo seguito dal Real Madrid che lo vorrebbe per il dopo Modric, ma ora sembra essersi inserito un altro club. Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il PSG avrebbe come obbiettivo per il centrocampo il calciatore del Napoli. Stando a quanto trapela Leonardo lo vorrebbe a tutti i costi.

