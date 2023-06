Il Napoli insiste per Samardzic, l’Udinese fissa il prezzo

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sul centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic e sull’interesse da parte del Napoli.

Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, è accostato al Napoli ormai da diverso tempo. Il club azzurro sarebbe infatti alla ricerca di un profilo per sostituire Piotr Zielinksi in caso non si trovasse l’accordo per il rinnovo del suo contratto.

L’Udinese, dal suo canto, avrebbe fissato il prezzo per il giocatore.

Ecco quanto riportato:

“Uno che somigli a Zielinski non si cerca, ma un trequartista che sappia essere mezzala, largo a destra o a sinistra, nel caso da centrale, va individuato. L’identikit è stato tracciato: Lazar Samardzic (21 anni) a Udine ha incantato e al Napoli è sempre piaciuto. Ne parlarono Giuntoli e gli uomini di Pozzo: quotazione shock, trenta milioni, ma è chiaro che poi ne avrebbero dovuto parlare i due presidenti, che sono amici. Samardzic è il giocatore che maggiormente evoca Zielinski, persino nella postura, e resta un profilo.”

