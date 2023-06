Marfella verso l’addio al Napoli: la situazione

Davide Marfella si avvia a salutare il Napoli. Il portiere classe ’99 ha un contratto in scadenza il 30 giugno, e a quanto sembra non sarà rinnovato. Quantomeno non con la stessa intesa di quello attualmente in essere.

Marfella ai saluti

Il Napoli non ha esercitato l’opzione per il rinnovo,

il club aveva un’opzione per un prolungamento automatico, una clausola nel contratto che però è ormai scaduta e non è stata esercitata.

Quindi a meno che non sarà trovato un altro accordo, il 1° luglio l’ex Bari sarà svincolato. Su di lui c’è già qualche interesse dalla Serie C, così il terzo portiere dello Scudetto del Napoli potrebbe diventare il primo nella terza divisione del nostro calcio. È quanto riportato da TMW.

