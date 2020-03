Napoli, svelato il futuro di Cavani: “E’ fatto per il Boca Juniors”

Il futuro di Edinson Cavani è sempre più lontano da Parigi, sono insistenti le voci che lo vorrebbero al Boca Juniors negli ultimi giorni. Il Boca sogna Cavani e in Argentina si pensa che il 33enne sia galvanizzato dall’idea di unirsi al club alla fine del suo contratto col PSG. A riportarlo è Olé, con il direttore del Boca, Jorge Bermúdez, che non ha smentito l’idea parlando di una possibilità che l’affare si faccia.

Il quotidiano argentino ha quindi intervistato l’entourage di Edinson Cavani, ex Napoli “Edi è fatto per il Boca. Sarebbe felice, credetemi. Vorrebbe ripetere ciò che ha fatto Manteca(Martínez, ndr). Lo sogna. Ha giocato tre coppe del mondo, ha vinto una Coppa America, ha vinto titoli nazionali, ma non ha mai vinto quel Libertadores che tutti i sudamericani vogliono avere nelle loro mani. Dobbiamo vedere come avviene il ritorno alla normalità con la ripresa del calcio in Europa. Dobbiamo vedere cosa accadrà in Champions League. Ma penso che il Matador abbia pensato per un po’ al suo ritorno nel continente e alla fine della sua carriera in Europa. In tal caso, il Boca è l’opzione migliore”.