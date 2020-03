Serie A, capitali svalutati: crolla il pezzo di Koulibaly

I riflessi del Coronavirus sul calcio: se da qui a giugno non si gioca più, il valore dei giocatori – secondo il Cies – precipiterà dai 32,7 miliardi attuali a 23,4. L’edizione odierna del Corriere della Sera spiega che molti top-player del campionato vedranno ridursi sensibilmente la propria valutazione economica, tra questi c’è anche Kalidou Koulibaly.

In estate il Napoli ha rifiutato un’offerta da oltre 100 milioni dal Manchester United, ora il suo valore, se non si gioca fino a giugno, scenderà a non più di 70 milioni. Tra gli altri giocatori con prezzo inferiore a quello attuale: Tonali non varrà più di 40 milioni, Pogba varrà 35 milioni, Skriniar attorno ai 50 e Donnarumma passerà dai 50 ai 30 milioni di valutazione.