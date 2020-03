Napoli, taglio stipendi: ballano 40 milioni di euro

La SSC Napoli si schiera con la Lazio di Lotito per la ripresa del campionato di Serie A. L’edizione odierna de la Repubblica ha raccontato le ultime in merito.

La deadline è stata fissata dai venti club della Serie A per il 12 aprile, quando dovrà essere presa una decisione definitiva e condivisa. Il Napoli fa parte del partito di minoranza delle squadre che daranno invece battaglia per ritornare in campo. È stato al contrario raggiunto all’unanimità l’accordo per la sospensione immediata degli stipendi ai giocatori, tenendo conto che in ogni caso lo stop durerà fino alla metà di maggio. Per De Laurentiis ballano quasi 40 milioni lordi, a meno che le vacanze forzate di Insigne e compagni non si concludano prima della estate.

Gli azzurri sono già stati messi al corrente della novità dal loro rappresentante, il numero uno dell’Aic, Damiano Tommasi. Non ci dovrebbero essere opposizioni o contenziosi alle porte: la situazione continua infatti a essere molto intricata. Il Napoli potrà affrontare gli sviluppi dell’emergenza con relativa tranquillità, forte dei conti in regola (quasi un unicum, in Serie A) e anche della certezza di poter uscire dalla situazione limitando abbastanza bene i danni.