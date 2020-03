Calciomercato Napoli – Si torna su Arias, Ancelotti permettendo

Calciomercato Napoli – Dalla Spagna si torna a parlare del terzino dell’Atletico Madrid Santiago Arias

Arias era già stato accostato al Napoli e, secondo “As” (edizione della Colombia), si sta verificando un ritorno di fiamma per l’ex PSV. Già dai tempi del club olandese era seguito da Giuntoli che lo ritiene ideale per la maglia azzurra. Il biennio trascorso a Madrid non è stato in linea con le aspettative ed Arias sta per ritornare sul mercato. Il Napoli con questo investimento potrebbe assicurarsi le prestazioni di un terzino destro che può giocare anche sul fronte opposto. Sul calciatore ci sono anche l’Inter e l’Everton di Carlo Ancelotti.

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts