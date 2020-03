Koulibaly verso la Premier, City e United preparano l’assalto

Il PSG ha incontrato gli agenti

Secondo quanto riportato da Repubblica Koulibaly sarebbe sempre più lontano da Napoli. Sul difensore Senegalese è forte l’interesse dei due club di Manchester, che sarebbero pronti a dare l’assalto in vista del mercato estivo. De Laurentis non si opporrà alla sua cessione, ma non intende cedere per meno di 100 milioni. Sul giocatore è sempre forte l’interesse del Psg, che secondi i media transalpini ci sarebbe avrebbe già incontrato l’entourage del giocatore offrendo un infaggio vicino ai 10 milioni a stagione. Il Napoli avrebbe la volontà di accontentare il giocatore, ma sempre a condizione che il club acquirente faccia un’offerta adeguata alle richieste del club azzurro.

