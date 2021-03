VIDEO – Siparietto Insigne Immobile sul volo per la Bulgaria, Verratti riprende tutto

Siparietto Insigne-Immobile, sul volo per la Bulgaria

Calcio – Siparietto Insigne-Immobile sul volo verso la Bulgaria, i giocatori della Nazionale italiana sono in in viaggio appunto verso la Bulgaria per Bulgaria-Italia, match di qualificazione per il Mondiale Qatar 2022. In aereo c’è stato un simpatico siparietto tra Insigne e Immobile riguardo le serie ed i film Netflix, tutto ripreso da Verratti sui social: “Mi eravate mancati”.

video in allegato

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso out…anzi no! ADL riflette sul futuro della panchina del Napoli

Napoli, su Zielinski gli occhi di mezza Europa. Per ADL è incedibile

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Suez: armatore auspica lo sblocco della nave entro oggi