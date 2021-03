Napoli, Venerato: “Buone notizie su Zielinski, è un peccato perdere Hysaj”

Ciro Venerato, giornalista RAI rilascia alcune dichiarazioni su due giocatori del Napoli: Piotr Zielinski ed Elseid Hysaj.

Il giornalista della RAI Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Gol, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Venerato parla soprattutto del centrocampista Piotr Zielinski e del difensore Elseid Hysaj.

A proposito di Zielinski afferma afferma:

“Su Piotr Zielinski ho ricevuto delle notize positive, ha avuto il Coronavirus, quindi ha sviluppato gli anticorpi. Un virologo molto conosciuto mi ha detto che questi ultimi durano tra i sei e gli otto mesi.”

Poi qualche commento su Hysaj e le voci di mercato che girano su di lui:

“Fino ad ora con il Milan non c’è stato nulla di concreto. Anche la Lazio lo sta seguendo. Se Gattuso dovesse andare nel club biancoceleste il calciatore potrebbe andare con lui. Gattuso voleva riconfermarlo al Napoli. Lotito ha stima per Gattuso da molto tempo, già lo chiamò per sostituire Inzaghi. Tutto può succedere. Credo che sia un grande errore perdere Hysaj: non è facile sostituirlo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli: le ultime sui giocatori che potrebbero andar via

Mercato Napoli, Hysaj suscita l’interesse di due grandi club italiani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: dopo Pasqua 5,3 mln studenti in presenza