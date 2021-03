Mercato Napoli: le ultime sui giocatori che potrebbero andar via

L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sulle ultime novità riguardo il mercato del Napoli.

Il quotidiano Il Mattino parla del mercato del Napoli, soffermandosi in particolar modo sugli azzurri che a fine stagione potrebbero salutare il club azzurro.

“L’altro investimento per il futuro del club azzurro è Elmas, il centrocampista macedone al secondo anno al Napoli. Demme si sta confermando sempre più importante e resterà in azzurro. Stagione invece difficile per Lobotka che finirà tra gli elementi in uscita in estate. E al momento poche chances di permanenza per Bakayoko che è stato preso in prestito annuale dal Chelsea.”

