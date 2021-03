Napoli, l’infortunio di Koulibaly non rappresenta un problema

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’infortunio che il giocatore del Napoli Koulibaly ha subito con la propria Nazionale.

Kalidou Koulibaly si è infortunato in Senegal durante un allenamento con la Nazionale. Il giocatore del Napoli ha subito una lussazione al dito, ma fortunatamente non si tratta di un grande ostacolo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sui tempi di recupero di Koulibaly e sul suo ritorno in campo con il Napoli.

“L’obiettivo è riavere tutti a disposizione con il Crotone, partita che tra l’altro Koulibaly non giocherà. Kalidou è squalificato e tornerà con la Juve. Per la precisione, il capitano del Senegal non ha giocato per lo stesso motivo anche ieri nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa con il Congo. Per squalifica: nessun allarme, insomma, per il piccolo inconveniente fisico.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli – zona offensiva affollata, possibile addio in avanti

Napoli in ansia per i nazionali, Osimhen è quello che preoccupa di più

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: dopo Pasqua 5,3 mln studenti in presenza