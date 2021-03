Napoli – zona offensiva affollata, possibile addio in avanti

La Gazzetta dello Sport: zona offensiva affollata?

Il Napoli conta ben sei uomini offensivi tra punte centrali ed ali.

Una pattuglia molto numerosa quella a disposizione dell’organico del Napoli, a tal punto da porre legittimi interrogativi sul futuro. Lo spazio a disposizione è un elemento base su cui focalizzare l’attenzione. Difatti, essendo questo “affollato”, non sarà sfruttato in egual maniera per tutti coloro che ne fanno parte.

In secondo luogo, ciò che fa gola, è l’aspetto economico su questo fronte. Con la volontà di tagliare gli ingaggi, a giugno potrebbe esserci qualche addio in attacco, anche in nome del bilancio.

