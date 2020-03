Milik bella iniziativa, il suo ristorante in Polonia cucina per i medici e gli infermieri che lavorano in prima linea negli ospedali per l’emergenza Coronavirus.

Ultimissime Napoli – Milik bella iniziativa, il suo ristorante in Polonia cucina per i medici in prima linea, lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Cucina per i medici e gli infermieri di Katowice. Per gli ospedali. Per chi lotta contro il Covid-19 in prima linea stringendo i denti e per chi è in emergenza piena. Sì, Arek cucina virtualmente perché è a Napoli, a casa con Jessica, però il cuore non può che essere in Polonia, la sua terra: e d’accordo ai fornelli non c’è mica lui, è ovvio, però il suo ristorante, il Food&Ball, confeziona e spedisce pasti alle strutture sanitarie della città. Una gran bella storia, questa. Un’iniziativa stellata: fossero anche soltanto panini e insalate”.

