Napoli, ter Stegen: “San Paolo stadio speciale, si sente la pressione”

Marc Andrè Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il San Paolo, è vero, non è molto moderno ma ha qualcosa di speciale – ha svelato in esclusiva a El Pais – senti la pressione dei tifosi, giocano un ruolo importante. Mi piace questo genere di gare, come quelle con l’Athletic Bilbao. Quei match in cui giochi davanti a dei tifosi che sostengono tantissimo la propria squadra”.

