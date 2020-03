Calciomercato Napoli, Fabian rinnova: Milik no

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Milik e Fabian Ruiz. Il «tempo sospeso» dovuta all’emergenza Coronavirus non frena la programmazione e comunque le trattative anche per i rinnovi. Per Fabian Ruiz infatti, a breve, il Napoli sembrerebbe intenzionato ad allungare il contratto, visto comunque come si sia reso protagonista questa annata e come dalla Spagna danno per sicuro l’assalto di Real e Barca a breve.

Dalla capitale, sponda Atletico, c’è stato un sondaggio per la punta Milik, che ha già fatto sapere di voler partire non avendo certezze di ricominciare da titolare. Facile prevedere che, sull’asse Napoli Spagna, sarà una estate calda.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello, Napoli attivo sul mercato: “Via Ghoulam e Malcuit, probabile arrivo Faraoni”

Chiariello: ”Una finestra di mercato di 4 mesi per salvare il calcio! Ma scherziamo?

Calciomercato, scambio tra Napoli e Atletico Madrid. I dettagli

Gattuso, videomessaggio sui social del Napoli: “Serve uno sforzo da parte di tutti”

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Oggi quasi mille morti, la Lombardia funestata

VIDEO – De Luca: “Queste mascherine sono buone per i nostri nipoti a Carnevale!”

Venerato sulla ipotesi di assegnare lo Scudetto senza finire la Serie A e sul futuro di Milik

Lorenzo Insigne: “In questo periodo, con Gattuso non parliamo solo di calcio”

Calciomercato – Ecco perchè Arek Milik lascerà il Napoli

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: una torta alla polizia, grazie per ciò che fate

Scampia, sanificazione con idranti Ps