Gattuso, videomessaggio sui social del Napoli: “Serve uno sforzo da parte di tutti”

Gattuso, videomessaggio sui social del Napoli, queste le parole del tecnico azzurro:

“Volevo fare un saluto a tutti gli italiani e a tutti gli italiani e tifosi del mondo. Stiamo attraversando un momento non bellissimo, vi chiedo di restare a casa perché è fondamentale, perché ci sono i nostri dottori e i nostri infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro. Dispiace per chi ci ha lasciato e per questo bisogna rispettare le regole. So che è difficile ma serve uno sforzo da parte di tutti”.

