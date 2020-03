Fabian Ruiz è incedibile. De Laurentis accellera per il rinnovo

Il presidente vuole blindarlo

Su Fabian Ruiz ci sono da tempo gli occhi del Real Madrid e del Barcellona, che più volte hanno seguito anche dal vivo le gare del centrocampista azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, De Laurentis non avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo gioiello e starebbe accellerando per trovare l’accordo per rinnovare il contratto. Attualemente l’ex Betis ha un contatto che lo lega al club azurro fino a giugno 2023, e non è escluso che la società voglia inserire anche una clausola superiore ai 150 milioni per blindare il suo gioiello.

