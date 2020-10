Top & Flop – Napoli-Az, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Az

Primo Tempo

Il Napoli inizia la partita come ci si aspettava, padrone del campo contro un Az in formazione rimaneggiata. Il possesso palla degli azzurri, non riesce però a trovare gli spazi giusto. Una combinazione tra Osimhen e Mertens porta il belga a concludere a rete, fuori di poco. Dopo questa palla goal sprecata il Napoli fatica a trovare spazi, non impensierendo mai in modo serio la difesa avversaria.

Secondo Tempo

Nella ripresa il copione non cambia, Napoli in attacco e Az che prova difendersi con tutti gli effettivi in campo. Poche occasioni da goal, con il solo Politano che ci prova con qualche conclusione da fuori che però non trova la via del goal. In azione di rimessa succede ciò che non ti aspetti. Scambio al limite dell’area, Lozano si perde in marcatura l’avversario che con una palla bassa al centro trova de Wit che batte Meret. Il napoli è sotto. Gli azzurri faticano a reagire, senza mai impensierire seriamente gli avversari. La gara si spegne, con l’Az che porta via dal San Paolo i tre punti.

Top – Politano

Matteo Politano è il top di oggi, con l’esterno azzurro che è stato l’unico a provarci. Tanto movimento e tanta corsa, condita con qualche conclusione che ha dato qualche preoccupazione alla retroguardia avversaria. Sostituito nel corso della ripresa.

Flop – Lozano

Colpevole del goal dell’Az, quando si perde il terzino in sovrapposizione che fornisce l’assist decisivo per la rete di de Wit. Passo indietro rispetto alle ultime apparizioni, sembrando a tratti il Chucky della scorsa stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Napoli-Az 0-1, gli olandesi sbancano il San Paolo. Esordio da incubo per gli azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La mappa delle chiusure nelle regioni, Sardegna verso il lockdown