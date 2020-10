Napoli-Az 0-1, gli olandesi sbancano il San Paolo. Esordio da incubo per gli azzurri

L’Az passa al San Paolo, Napoli sterile in attacco

L’Az sbanca il San Paolo, decisiva una rete nella ripresa di de Wit. Primo tempo che ha visto il Napoli dominare, ma senza trovae il goal. Clamorosa l’occasione capitata sui piedi di Dries Mertens che però spedisce di poco fuori. Azione dubbia in area, trattenuta su Lozano ma l’arbitro decide di non fischiare la massima punizione. La prima frazione di gioco si chiude senza ulteriori sussulti. Nella ripresa il Napoli non riesce a creare particolari pericoli, la disposizione a trazione anteriore dell’Az non lascia spazi. Girandola di cambi tra le fila degli azzurri, con Gattuso che sceglie di mandare in campo Petagna e Insigne. In azione di rimessa l’Az copisce. Scambio al limite dell’area, palla nell’area piccola e di Wit firma il vantaggio. Il Napoli sembra stordito dal colpo, non riuscendo a ribattere al vantaggio olandese. Finale avaro di emozioni, la gara termina con il risultato di 1-0 in favore dell’Az. Esordio amaro per Gattuso in Europa, con il girone che inizia in salita.

