Napoli, calciatori obbligati agli allenamenti da casa: Gattuso sergente a distanza

La SSC Napoli sospende gli allenamenti a Castel Volturno fino al 23 marzo data l’emergenza Coronavirus. Nonostante ciò gli atleti continueranno ad esercitarsi. Come? ‘Operazione Tabata‘ riferisce l’edizione odierna de la Repubblica: un cocktail di esercizi dall’elevato coefficiente d’intensità brevettato negli anni 90 da uno scienziato cinese. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Circa due ore di training spalmate nel corso di ogni giornata. Sono questi i “compiti a casa” che Gattuso e il suo staff hanno assegnato a Insigne e compagni, come tutti in quarantena per il coronavirus e di conseguenza costretti a un insolito ” smart working”: ognuno al lavoro per conto suo, con la speranza di tornare prima possibile alla normalità. Gattuso ha chiesto a tutti di darci dentro nel frattempo con l’operazione Tabata, integrata pure da una cura certosina nella alimentazione. Il resto è affidato alla fantasia dei calciatori, che nel corso delle lunghe giornate trascorse in casa non si stanno limitando all’austero menù di allenamenti previsto dal metodo giapponese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite