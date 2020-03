Napoli, Allan si allena in casa con la moglie – VIDEO

Allan continua ad allenarsi senza sosta per conservare la condizione fisica in vista del nuovo inizio del campionato che non ha, però, ancora una data certa. La moglie del brasiliano, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video in cui la si vede mentre si allena con suo marito.

Una situazione senza dubbio particolare che sta però coinvolgendo da vicino tutti i calciatori del Napoli, nessuno escluso. Fortunatamente però i ragazzi di Gattuso torneranno in campo lunedì prossimo, il 23 marzo, per la ripresa degli allenamenti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite