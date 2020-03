Napoli, tutti i record di Mertens in questa stagione

Con il gol segnato al Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League, Mertens è salito a 121 reti raggiungendo al primo posto Marek Hamsik nella speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli.

Questo nel dettaglio lo score di Mertens per competizioni:

Serie A: 90 gol

Champions League: 16 gol

Europa League: 9 gol

Coppa Italia: 5 gol

Preliminari di Champions League: 1 gol

In questa stagione Dries ha segnato 6 reti in Champions League, traguardo che rappresenta il record di reti per un giocatore del Napoli in una singola stagione nella competizione europea.

Contestualmente Mertens è diventato in questa stagione il giocatore con più presenze con la maglia del Napoli tra Champions League e Coppa dei Campioni (33 gare, superato Hamsik a 32).

Dries Mertens è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2013 ed è alla sua settima stagione con la maglia azzurra. Il suo primo gol in Serie A lo ha segnato il 30 ottobre del 2013 in Fiorentina-Napoli 1-2: Dries firmò la rete del sorpasso con uno splendido diagonale.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite