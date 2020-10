Coronavirus – Il Perugia ferma le giovanili

PERUGIA – Comunicato ufficiale per l’interruzione delle attività agonistiche delle giovanili.

A seguito del riscontro di alcuni casi di positività al Covid-19 in alcune squadre del settore giovanile, l’A.C. Perugia Calcio comunica che, in via precauzionale, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività delle squadre dell’agonistica da giovedì 22 ottobre fino a giovedì 29 ottobre.

Con questo comunicato ufficiale il Perugia comunica lo stop alle attività agonistiche delle squadre giovanili. Come da DPCM del 16/10/2020, si prosegue con l’attività individuale senza però disputare le gare. I casi positivi sono stati messi in isolamento fiduciario in attesa di risultato negativo.

