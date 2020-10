Napoli, Hysaj a Sky: “Con Gattuso rapporto bellissimo, darò sempre il massimo per questa maglia”

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport a pochi minuti del fischio di inizio di Napoli-AZ Alkmaar

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport per presentare la partita contro l’AZ Alkmaar:

“E’ sempre importante partire bene. Bisogna raccogliere punti per essere più tranquilli nel prosieguo della competizione.

I casi di positività all’AZ rappresentano è una situazione non piacevole, ma dobbiamo andare in campo tranquilli e sereni. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la cosa. In Europa League vogliamo andare avanti non bisogna mollare mai e crederci fino alla fine. Questo è l’importante. Io mi sto godendo il mio momento, visto che si parla sempre di andar via ma io ho sempre detto che per me qua è casa mia. Col mister sto benissimo, sto giocando. Darò sempre il 100% per questa squadra”.

