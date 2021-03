Roma-Napoli, Mertens favorito su Osimhen. Maksimovic di nuovo titolare

Roma-Napoli, Mertens e Maksimovic titolari

Per la sfida contro la Roma in programma questa sera allo Stadio Olimpico, Gattuso sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. In porta confermato Ospina, con Meret che si accomoderà nuovamente in panchina. In difesa Hysaj a destra al posto dello squalificato Di Lorenzo, mentre a sinistra torna titolare Mario Rui. La coppia centrale sarà formata nuovamente da Koulibaly e Maksimovic, mentre Manolas non verrà rischiato. A centrocampo ci saranno Demme e Fabian Ruiz, con Bakayoko che sembra ormai bocciato. In attacco spazio a Insigne, Zielinski e Politano, che agiranno alle spalle di Mertens. Per Osimhen probabile che sia un ingresso a gara in corso.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

