Emergenza Covid-19, bisogna fermare le nazionali! Ha ragione De Laurentiis!

Il Napoli di De Laurentiis è tra i club che non ha buchi in bilancio, a dispetto di Roma (-204 milioni di euro), Milan (-195 milioni di euro), Inter (-103,1 milioni di euro al 31/3/2020) e Juventus (-89,7 milioni di euro).

Anche il calo di introiti provocato dal Covid ha intaccato il Napoli soltanto in maniera marginale, tanto che il presidente del Napoli ha ingagiato il nigeriano Osimhen (costo a bilancio di 80 milioni di euro).

Ma cosa cosa fare per ridurre al minimo il rischio di una catastrofe economica nell’industria del pallone che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone? Secondo Raffaele Auriemma per il portale calciomercato.com, bisogna fermare l’attività delle nazionali. De Laurentiis ha ragione nel dire che dal mese di novembre sarà necessario evitare che i calciatori di club possano aggregarsi alle rispettive nazionali, così da evitare altri rischi di contagio, come è successo a Cristiano Ronaldo con la selezione portoghese. Quest’anno qualcosa bisogna sacrificarlo e non può essere di certo la contrazione dei campionati nazionali che garantiscono le risorse a tutti i club.

