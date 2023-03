Napoli-Firmino, arriva la smentita: ADL valuta eccezione solo per Osimhen. Le cifre

Napoli-Firmino, arriva la smentita sui rumors di calciomercato

Calciomercato – Napoli-Firmino è la notizia di calciomercato arrivata dall’Inghilterra, dove il The Sun ha riportato le quote dei bookmakers per il futuro di Roberto Firmino: l’attaccante brasiliano è in scadenza con il Liverpool e tra le squadre interessate è stato inserito anche il Napoli.

Dei rumors di calciomercato su Firmino e il Napoli ne ha parlato Ciro Venerato, della Rai. Di seguito le sue parole al Tg Sport:

“Arrivano smentite totali miste ad irritazione su quanto scritto dal The Sun. Il Napoli non è assolutamente interessato allo svincolato attaccante Firmino del Liverpool. Il club partenopeo segue attaccanti più giovani e meno costosi. Il tetto di ingaggi stabilito da Aurelio De Laurentiis è di 2.5 milioni netti (eccezion fatta per il solo Oshimen). Quindi firmino non rientra nei piani azzurri”.

