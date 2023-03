Champions League – Biglietti Milan-Napoli, il resp. di TicketOne: “Niente vendita libera: vi dico”

Champions League – Biglietti Milan-Napoli, le ultime in merito alla vendita

Champions League, biglietti Milan-Napoli, le ultime arrivano dal resp. di TicketOne Amedeo Bardelli, che è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni:

Biglietti Milan-Napoli? Il club rossonero, rispetto ad altre vendite che noi abbiamo effettuato per l’estero, sarà il Milan a gestire la vendita al settore ospiti e non toccherà invece al Napoli. Sarà la squadra ospitante a procedere alle norme di cessione di tagliando, per ora li stanno vendendo solo ai possessori di card e non è prevista una vendita libera”.

Lunghe attese? La vendita è gestita dal Milan con un’altra compagnia. Noi per il Napoli abbiamo utilizzato criteri flessibili per tutti i tifosi sia via web che nei punti vendita. Fino ad ora è stata un’ottima strategia che abbiamo messo in pratica con il club azzurro, raggiungendo dei risultati soddisfacenti con poche polemiche”.

