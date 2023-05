Conte andrebbe al Napoli ad occhi chiusi: il retroscena

Il giornalista Emanuele Cammaroto ha riportato un retroscena su Antonio Conte, affermando che farebbe di sicuro un’esperienza con il Napoli.

Il giornalista Emanuele Cammaroto ha affermato che il tecnico Antonio Conte accetterebbe volentieri di sedersi sulla panchina del Napoli.

Ecco le sue parole riportate su Napoli Magazine:

“L’esperienza negativa vissuta con Carlo Ancelotti, in ogni caso, non si ripeterà. Stavolta Adl non sbaglierà. L’eventuale nuovo mister azzurro dovrà avere un profilo internazionale ma non sarà un “gestore” come Ancelotti, per vincere a Napoli servono altre capacità, di carattere e motivazionali in primis. Al momento i nomi sono quattro: due italiani e due stranieri. Antonio Conte è la grande tentazione, è libero, è un vincente, è un uomo del Sud e sarebbe perfetto per la piazza di Napoli. Darebbe un segnale forte all’ambiente. Il modulo non è un problema. Mi risulta che qualcosa si sia già mosso. Conosco Conte e dopo uno dei suoi scudetti con la Juve l’ho incontrato e parlammo del Napoli: è una scommessa che farebbe ad occhi chiusi. Dopo le esperienze con Juve, Inter e Milan, Conte cercherà una nuova sfida e nella sua testa ci sono Napoli o in alternativa Milan e Roma. Poi c’è De Zerbi, nome da tenere in forte considerazione ma al momento un passo indietro rispetto all’idea Conte.”

