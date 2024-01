Samardzic, la Juventus vuole inserirsi nella trattativa in corso

Secondo Il Corriere dello Sport la Juventus vorrebbe inserirsi nella trattativa tra Napoli ed Udinese per Lazar Samardzic.

Non solo Napoli: anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su Lazar Samardzic.

Il Corriere dello Sport ha riportato qualche dettaglio in merito:

“ADL e Gino Pozzo hanno avuto modo di scambiarsi le reciproche sensazioni di una trattativa che per decollare ha bisogno dell’arrivo del procuratore del trequartista. Il papà del ragazzo, che ha funzioni da manager, è atteso per dopodomani in Italia. Intanto nell’agenda degli appuntamenti c’è finita anche la Juventus, che ha altro a cui dedicarsi ma che vorrebbe capire se eventualmente c’è un margine d’intervento per la prossima estate: Giuntoli ha sempre tenuto Samardzic nel proprio database, gli sarebbe piaciuto prenderlo a Napoli e non ha mai dimenticato l’eleganza di quel ragazzo che ADL lusinga con un quinquennale a scalare da 1,3 e che farebbe riconoscere all’Udinese 20 milioni di euro con cinque di bonus.”

Fonte immagine in evidenza: (da Bruno Marco) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Soumaré è un obiettivo principale: ADL prova a portarlo al Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gigi Buffon e il matrimonio con Ilaria D’Amico: “Lo rinviamo. Prima ci sono gli Europei di calcio…”