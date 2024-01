Corriere dello Sport – Soumaré è un obiettivo principale: ADL prova a portarlo al Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. Per rinforzare il reparto a centrocampo, Aurelio De Laurentiis non si limiterà “solo” all’acquisto di Samardzic, ma c’è un altro profilo che ha attirato la sua attenzione. Si tratta di Soumaré, che a oggi rappresenta un’altra priorità.

Il francese, di proprietà del Leicester, è in prestito al Siviglia e ADL è in continuo contatto con il club di appartenenza. Nella giornata di ieri è stato lanciato un segnale importante, poiché il giocatore non è sceso in campo. Intanto è bene ricordare che il Napoli proverà a strappare il giocatore, considerando l’entusiasmo di Mazzarri nel riceverlo.

Fonte foto in evidenza —(da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Tiago Pinto lascia la Roma: il comunicato

Napoli, Simeone ha poco spazio: l’agente chiede un chiarimento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gigi Buffon e il matrimonio con Ilaria D’Amico: “Lo rinviamo. Prima ci sono gli Europei di calcio…”