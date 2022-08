PSG: Navas e Fabian saranno due trattative separate

Il possibile arrivo a Napoli di Keylor Navas non dipenderà da Fabian Ruiz

Le trattative per Keylor Navas al Napoli e Fabian Ruiz al PSG saranno separate. La redazione di Sky Sport fa sapere che gli agenti dei due giocatori non vogliono tenere vincolati i due affari, rendendoli l’uno completamente indipendente dall’altro. Il club azzurro andrà a ricavare una cifra intorno ai 25 milioni per lo spagnolo, mentre per il portiere ex Real Madrid rimane da superare lo scoglio dell’ingaggio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La SSC Napoli saluta Petagna, la risposta dell’attaccante

Ounas verso l’addio al Napoli: non rientra nel progetto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio distrugge 20 ettari tra province Lucca e Pisa, domato