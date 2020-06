Callejon, nuovi tentativi di rinnovo. In settimana decisione definitiva

Callejon e il Napoli, si torna a parlare di rinnovo

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, non è ancora del tutto chiusa la vicenda legata al rinnovo di Josè Callejon ed il Napoli. In settimana, potrebbe esserci un incontro tra la società e l’entourage del giocatore. Il 7 azzurro, si sente ancora al centro del progetto Napoli ed è prevsita entro la fine di questa settimana la sua decisione definitiva sul suo futuro. Il Napoli nelle scorse settimane ha offerto un biennale alle stesse cifre dell’ultimo rinnovo, staremo a vedere se basterà per trattenere uno dei protagonisti in magli azzurRa degli ultimi anni.

