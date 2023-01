Antonio Giordano: “Nelle prossime giornata il Napoli può aumentare il suo vantaggio”

Antonio Giordano sul cammino del Napoli

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio 24 dove ha parlato del cammino degli Napoli in campionato. Ecco quanto dichiarato:

“Nelle prossime giornate il Napoli, al di là dell’unica partita veramente impegnativa sulla carta, ovvero contro la Roma, può davvero scavare il vuoto ulteriormente sulle inseguitrici: questa è la mia previsione. Sulla possibile inchiesta sul falso in bilancio di De Laurentiis, credo che in questi momenti non ci siano preoccupazioni nè nella società nè in città, perché riguarda trasferimenti slegati tra loro tre stagioni fa. Vediamo che piega prenderà questa questione”.

Fonte immagine in evidenza: profilo Facebook Antonio Giordano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli ha fissato il prezzo di Meret: Tottenham alla finestra

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il maltempo non molla la presa, attese piogge, freddo e neve