Il Napoli ha fissato il prezzo di Meret: Tottenham alla finestra

Secondo il giornalista RAI Ciro Venerato il Napoli avrebbe fissato il prezzo dell’estremo difensore Alex Meret.

Il giornalista RAI Ciro Venerato si è soffermato sul portiere del Napoli Alex Meret, in particolare dell’interesse del Tottenham nei suoi confronti. Venerato è intervenuto nel corso di “La Domenica Sportiva” affermando che il club partenopeo avrebbe fissato già il prezzo del giovane giocatore friulano. L’agente di Alex Meret inoltre avrebbe avuto già un colloquio con il club inglese.

Di seguito le sue parole in merito alla suddetta vicenda:

“Meret piace al Tottenham: pochi giorni fa il suo agente Pastorello ha avuto un colloquio con gli Spurs. Il Napoli, per tutta risposta, ha ricordato al procuratore che esiste un’opzione nel contratto di Meret, ovvero il contratto attuale andrà in scadenza nel 2024. Tuttavia il Napoli può unilateralmente decidere di estenderlo fino al 2025. Se Meret partisse, lo farebbe per non meno di 30 milioni di euro.”

Fonte foto: Instagram, @alex_meret

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, oggi la fumata bianca per lo scambio Sirigu-Gollini

Ultimissime di mercato – Tottenham su Meret: primi colloqui con l’entourage

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: Marche, danni da pioggia e vento. Neve in zone interne