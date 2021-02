Atalanta-Napoli, Pessina alla vigilia: “Contro gli azzurri l’obiettivo è vincere”

Matteo Pessina rilascia alcune dichiarazioni alla vigilia del match tra Atalanta e Napoli.

Manca solo un giorno ad Atalanta-Napoli, gara della ventitreesima giornata di campionato in programma allo Gewiss Stadium di Bergamo. Alla vigilia della sfida il centrocampista della Dea Matteo Pessina ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell’Atalanta. Pessina non parla solo della sfida di domani contro il Napoli, ma anche della partita che l’Atalanta dovrà affrontare contro il Real Madrid in Champions League.

Il primo commento è sulla finale di Coppa Italia, che l’Atalanta ha guadagnato proprio battendo gli azzurri in semifinale. In quell’occasione Pessina si è dimostrato decisivo.

“Volevamo la finale di Coppa Italia e nonostante la stagione difficile e le gare ogni tre giorni l’abbiamo ottenuta e ne siamo contenti. Ora ci concentriamo sul campionato e sulla doppia sfida di Champions League. Giocheremo contro il Real Madrid: una squadra con grandi campioni. È la sfida che tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio vogliono giocare. Quella contro il Napoli sarà una sfida diversa dalle altre, ma speriamo di giocare bene e vincere anche questa volta.”

