Napoli, De Laurentiis preferisce Gattuso ad un cambio in panchina

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime novità sul Napoli, in particolare sul rapporto tra De Laurentiis e Gattuso.

Il Napoli non è ancora riuscito a trovare continuità complice i numerosi giocatori azzurri attualmente indisponibili. Nonostante il successo in campionato contro la Juventus gli azzurri non riescono a trovare la vittoria in Europa League contro il Granada. Di conseguenza il tecnico azzurro Gattuso è stato messo in discussione più volte: nell’ultimo periodo sono girate molte voci riguardo un presunto sostituto dell’allenatore e più di un nome è stato accostato alla panchina del Napoli.

Tuttavia, l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino afferma che il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ripone ancora fiducia in Gattuso e per il momento non vuole sostituirlo.

Ecco quanto si legge:

“Nonostante la caduta in Europa League e i malumori per le amnesie nel gioco, De Laurentiis appare solido nella sua fede al tecnico anche perché ha imparato sulla sua pelle che è meglio non lasciarsi andare a sfoghi improvvisi. D’altronde, si rende conto che le assenze sono davvero tante in questo momento ed è consapevole che serve solo trovare il modo di stare vicino a Gattuso di questi tempi. Finché il Napoli resta in corsa per il quarto posto, il presidente non pensa affatto a un cambio in panchina con la stagione in corso. E la sua posizione non è mai cambiata, nonostante le tante critiche che sono piovute su Gattuso nell’ultimo mese.”

