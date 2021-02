Napoli, 2021 da dimenticare? In fumo tutti gli obiettivi, o quasi

Repubblica fa un resoconto dell’annata del Napoli, arrivano troppe sconfitte e la squadra è scoraggiata.

Questa è la situazione in casa Napoli, squadra scoraggiata e tanti infortuni con cui fare i conti.

“Stanno andando in fumo tutti i traguardi stagionali in un avvio di 2021 che per il Napoli è stato finora orribile”.

E’ terminato il tempo a disposizione per il Napoli, ora si deve dare il tutto per tutto, dopo il k.o con la Juventus in Supercoppa, l’uscita dalla Coppa Italia e la complicata situazione in Eruopa. Al Napoli oltre alla possibile rimonta con il Granada non resta che auspicare al minimo stagionale, che sembrerebbe essere ancora alla loro portata, ma è tutto in bilico, il match contro l’Atalanta sarà la prova del nove. Obiettivo? Conquistare la zona Champions.

