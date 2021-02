Napoli – Ritardo in campionato e sconfitta in Supercoppa, l’Atalanta spera

L’edizione odierna del Corriere di Bergamo coglie la palla al balzo, parla della sua prossima avversaria, ormai avvolta nelle difficoltà: il Napoli.

Il Napoli avvolto nelle difficoltà, sta vivendo un periodo complicato, a Bergamo le speranze di poter portare la vittoria a casa sono elevate.

“Il clima nella città partenopea non è dei migliori, la sensazione che accomuna è che la squadra di Gattuso abbia delle difficoltà nel ritrovare la serenità, considerando che tra di loro le due squadre si sono sfidate solo dieci giorni fa.

Domani sarà tutto da rivedere al Gewiss Stadium, dove i padroni di casa sperano di poter portare a casa la vittoria. Il Napoli sconsolato proviene da una sconfitta in Supercoppa un mese fa contro la Juventus e una cruda eliminazione dalla Coppa Italia contro la stessa Atalanta; sono con un piede dentro ed uno fuori dall’Europa League dopo il k.o in Spagna, che vede trionfare il Granada per 2-0.

Cos’altro aggiungere, se non che la formazione di Gattuso naviga in acque assai profonde”.

